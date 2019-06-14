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تتضمن خدمة ذاتية لشراء التذاكر.. إحدى محطات حافلات الرياض جاهزة للتشغيل | صور

منذ دقيقة واحدة
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أظهرت صور نشرها حساب “مشاريع السعودية” على “تويتر” اكتمال إنشاء إحدى محطات حافلات الرياض، والتي توفر خدمات متكاملة للمستخدمين، أبرزها خدمة ذاتية لشراء التذاكر.

وكانت شركة “سابتكو” أعلنت أخيراً أنها تسلمت من شركة المواصلات العامة إشعارًا يفيد بأن هيئة تطوير الرياض حددت بداية التشغيل الفعلي لشبكة “حافلات الرياض” خلال الربع الرابع 2019.

يذكر أن حساب “قطار الرياض” أعلن نهاية الشهر الماضي اكتمال وصول جميع حافلات الرياض للمرحلة الأولى، والبالغ عددها 319 حافلة، والتي جرى تصنيعها في شركتي مرسيدس ومان الألمانيتين.

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