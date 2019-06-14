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صور | النظام القطري ينكل بزوجة وأطفال أحد شيوخ آل ثاني
كشف تقرير حقوقي عن تعرض زوجة وأطفال زوجة أحد شيوخ آل ثاني لأبشع أنواع التنكيل من قبل النظام القطري.
حيث نشرت الباحثة الأمريكية الحقوقية ‘سارا سوربون’ في الـ IAC مجلس العلاقات الأمريكية العالمية؛ والمختص في شؤون دول الشرق الأوسط تقرير إنساني مفجع لما تعرضت له العائلة؛ وتمت إضافة صور حصرية وإثباتات وأدلة لحال الأطفال الذين تعرضوا للتنكيل.
يذكر أن مجلس العلاقات الأمريكية العالمية مقره في مدينة بوسطن؛ ويتبع لأكاديميين من جامعة هارفارد، ومؤسسي وأعضاء ال IAC يتم طلبهم بشكل متكرر للحديث كخبراء في داخل الكونجرس وبالأخص في مجلس النواب.
كما تمت إعادة نشر نفس التقرير مع الصور في صفحة الـ Harvard Scholars؛ وهي صفحة تستخدم كمرجع أكاديمي للباحثين حول العالم.؛ وتم نشرها ايضا في موقع Medium الأمريكي ومقرها سان فرانسيسكو والتي تعتبر تقييمها في المواقع الاكثر مشاهدة في امريكا رقم 169 لعام ٢٠١٩ بناءً على تقييم أليكسا.