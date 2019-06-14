فيديو | تعرّف على تقنية الاهتزازات التحذيرية التي تنفذها وزارة النقل على الطرق.. وفائدتها

#درب_السلامة |

مع كثرة استخدام المسافرين للطرقات حول المملكة، طبقت وزارة النقل تقنية الاهتزازات التحذيرية، بمجموع أطوال بلغت حتى الآن أكثر من 22,500 كلم، لتنبيه السائقين من انحراف المركبة والحد من ارتكاب حوادث مرورية.#شكراً وزارة النقل @SaudiTransport pic.twitter.com/l4BN4WiIdy

— المركز الوطني لسلامة الطرق (@NRSC_SA) June 14, 2019