أنحاء الوطن
مواطنون وخليجيون ومن دول عربية لـ “أنحاء”: كلنا فخر واعتزاز بما شاهدناه من واجهة حضارية مشرفة
زوار متحف برج الساعة يشيدون بجهود المملكة والقيادة لهذه الواجهة المشرفة للعالم الإسلامي
مكة المكرمة – غدير الطيار
جاء افتتاح متحف برج الساعة، الذي تشغله مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” في أعلى نقطة في مكة المكرمة، وهي شرفة برج الساعة،حيثً صُمم المتحف بطريقة تأخذ الزائرين في جولة تحكي لهم قياس الوقت، بدءاً من الكون والمجرات وانتهاءً بساعة مكة المجاورة للحرم مهوى أفئدة المسلمين ووجهة صلاتهم مما جذب الزوار القادمين من جميع بلدان العالم الإسلامي والعربي والخليجي حيث فتح متحف برج الساعة في مكة المكرمة مع بداية شهر رمضان لهذا العام 1440هـ،ليأخذ زائريه في رحلة كونية إيمانية، حيث يتكون المتحف من أربعة طوابق مخصصة للكون، يليه طابق الشمس والقمر، ثم قياس الوقت وطابق الساعة، فضلاً عن الشرفة التي تتيح للزائر إطلالة بانوراميه على المسجد الحرام في تجربة استثنائية وكانت عدسة الجزيرة حاضرة ترصد الاراء حول هذه الواجهة الحضارية التي يعجز وصفهاحيثُ اجمعوا على انه مشرف ليس للسعودية فقط وانما لجميع العرب في هذا الموضوع تحدث عبدالله بن اسحاق من دولة الإمارات عن المتحف وما به حيث الانبهار الذي جعلنا نفتخر بما نشاهده حيث يعد فريداً ومن جانبه ذكر احمد صالح عوض من دولة الإمارات عن ما شاهده من جهود وتم تعرفنا على على الطرق التي اعتمدها الإنسان في قياس الوقت باستخدام كل من الساعتين الكونيتين وهما الشمس والقمر نشكر حكومة المملكة على هذا الشيء الفريد من نوعه فيما قال الاستاذ محمد الرويلي لقد زرت عده متاحف كثيرة في جميع دول العالم لكنني هنا بُهرت وفرحت بها الانجاز الذي يجعلنا نفتخر ونعتز وفي ذات السياق عبر كريم الكدعاني من دولة المغرب بان المتحف رائع جدآ وواجهة مشرفة للعرب والمسلمين وتشكر حكومة السعودية على مثل هذا الإنجاز.
وقال نقيب محمد من دولة الجزائربأن المتحف شييءجميل جدا وواجهة حضاريه للحرم ونشكر الحكومة السعوديه عل ذلك حيث تم مشاهدة أعجوبة صناعة أكبر ساعة في العالم وروائع كُل قطعةٍ فيها وكيف اجتمعت لتشكّل هذا الصرح والمعلَم الجليل شيء يفتخر به ومن جانب متصل تحدث محمد بلال من الجزائر عن فخره واعتزازه لهذا الواجهة الجميلة حيث تعرفنا على اهتمام الإنسان عبر آلاف السنين بمعرفة الزمن، وما شهده التاريخ من محاولاته لقياس الوقت، نشكر المملكة على ما تقدمة لزوار بيت الله الحرام من جهود لانستطيع حصرها.
وقال محسن سالم اللقيطي من دوله الامارات بأن هذه الفكره كانت تراوده وما حققته السعودية من افتتاح المتحف جعلنا نفتخر بهذا التنظيم الرائع والجميل وتعرفنا في كل دور عن مايهمنا من احداث وكذلك معلومات عن الفضاء الشاسع حيث النجوم التي سمّاها الإنسان قديمًا “البروج”، ليهتدي بها في حلّه وترحاله، والعناقيد المجرية التي تقبع فيها مجرة درب التبانة حيث موطننا في الكون، وفي ذات الشان ذكرت منى محمد عن اعتزازها بهذا المنجز وما شاهدته من جمال آخذ في المتحف حيث التعرف على الشمس والأرض والقمر، هذه المكونات الثلاثة التي استدل بها الإنسان على معرفة الكثير من أمور حياته، ومنها الوقت.
فيما قالت هدى من دولة ليبيا عن هذا الجمال الآخذ حقيقة فكرة رائعة تجعلنا ننبهر بها حفظ الله السعودية وشعبها فيما ذكرت خديجة محمد من مصر بانه كما سمعنا وسيكون المركز أو المتحف خلال الأشهر القليلة المقبلة، مرصدًا للعالم الإسلامي لرصد الأهلّة في أوائل الشهور وتحديد المواقيت للمسلمين، ومن المقرر أن يتم رصد هلال شهر رمضان المبارك للعام المقبل من خلاله ولأول مرة؛ كونه يضم أكبر مجموعة مناظير في العالم.بالفعل شيء مفرح ومبهج.
وتجدر الاشارة أن المتحف يعد فريداً في عرض دور المملكة في علوم الفضاء لسبر أغوار الكون الفسيح برؤية عميقة بدأت برحلة منذ عهد الراحل الملك عبد العزيز قبل قرابة 90 عاماً حتى تم افتتاحه بعصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.