أنحاء الوطن

إحباط محاولات تهريب كمية من المخدرات والأسلحة والقبض على المتورطين

منذ 3 دقائق
1 أقل من دقيقة

أوضح مدير المركز الإعلامي بوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، أن دوريات الأفواج الأمنية وفي إطار تنفيذ مهامها الأمنية المساندة بالمواقع الحدودية الجبلية بمناطق جازان وعسير ونجران ،تمكنت خلال الفترة من 1 / 7 / 1440هـ إلى 1 / 10 / 14401هـ من إحباط محاولات تهريب (27) طناً من القات المخدر، و(86) كيلو جراماً من الحشيش المخدر، و(115) قطعة سلاح مختلفة، و(1408) ذخائر حية.

وأشار المقدم الشلهوب إلى أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (671) متهماً، والتحفظ على مبالغ ماليه بمبلغ (552147) ريالاً، وحجز (565) سيارة في قضايا مختلفة.

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

“سكني”: أكثر من 13 ألف أسرة استفادت من البرنامج خلال شهر مايو

منذ 20 دقيقة

“الزعاق”: غدا أول موسم “التويبع”.. والجمعة القادمة أطول نهار في السنة

منذ ساعة واحدة

“البيئة” تطلق برنامج “حصر” لجمع بيانات الأنشطة الحيوانية والزراعية بالمملكة

منذ ساعة واحدة

فنان سعودي يستعد لقطع مسافة 750 كلم مشيًا على الأقدام لهذا السبب

منذ ساعة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق