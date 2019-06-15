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الدفاع المدني يحذر من مخاطر أسطوانات الغاز في المنازل.. ويقدم نصائح لمستخدميها

منذ دقيقة واحدة
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حذر الدفاع المدني المواطنين والمقيمين الذين يستخدمون أسطوانات الغاز بأنواعها المختلفة يوميا سواء في الطهي أو التدفئة وغيرها، من أخطارها، داعيا إلى اتباع عدد من النصائح.

ولتجنب الحوادث الناجمة عنها نصح الدفاع المدني بوضع الأسطوانة في مكان مظلل بعيدا عن حرارة الشمس وعدم وضع مواد قابلة للاشتعال بالقرب منها، وألا توضع بالقرب من الموقد، وألا يُحتفظ بأسطوانات الغاز الفارغة داخل المنزل.

كما نشر الدفاع المدني على حسابه في “تويتر” صورا لأسطوانة منفجرة في أحد المنازل، بسبب سوء الاستخدام، في حـادث باشره الدفاع المدني بمنطقة حائل، ولم ينتج عنه أي إصابات.

 

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