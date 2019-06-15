حوادث
صور | مدني ينبع ينقذ طفلين احتجزا داخل شقتهما إثر نشوب حريق
أنحاء – عبدالرحمن المحمادي
أنقذ الدفاع المدني بمحافظة ينبع عند الساعة ١٣:٠٥ من ظهر اليوم السبت الموافق ١٤٤٠/١٠/١٢ طفلين احتجزا داخل شقتهما اثر نشوب حريق في عمارة سكنية بحي الجابرية واصابتهما باختناق نقلا للمستشفى عن طريق الهلال الاحمر وحالتهما مستقرة، وانقاذ امرأة و طفلتها من الشقة المجاورة للحادث عن طريق السلالم.
تم السيطرة على الحادث من قبل فرق الدفاع المدني الذي اقتصر على صالة داخل شقة بالملحق ومن خلال اجراءات التحقيق الاولية يحتمل ان يكون سبب الحادث ناتج عن عبث أطفال.
ونؤكد على عدم ترك الاطفال لوحدهم بدون متابعة ورقابة في ظل وجود كثير من المخاطر المحتملة وترك ادوات الاشتعال في متناولهم داخل المنزل، مع تمنياتنا السلامة للجميع.
صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد مبارك الجهني.