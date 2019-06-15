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فيديو وصور | البحرين تغرق طائرة “بوينغ 747” لإنشاء أكبر منتزه غوص في العالم
أغرقت البحرين طائرة مدنية من طراز “بوينغ 747″، وذلك ضمن استعدادتها لإنشاء أكبر منتزه غوص في العالم، والذي يغطي مساحة 100 ألف متر مربع.
جاء الكشف عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته هيئة البحرين للسياحة والمعارض بديار المحرق، للإعلان رسميًا عن انطلاق المرحلة الأولى من أعمال إنشاء المنتزه.
وأكد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني خلال المؤتمر أنها المرة الأولى التي يتم فيها غمر طائرة من طراز بوينغ 747 الممتدة على طول 70 مترًا تحت الماء، وتكييفها للسماح بالوصول الآمن بيئيًا بما يتيح لهواة الغوص والسياح الاستمتاع بتجربة فريدة ومميزة على مستوى المنطقة.
وأشار إلى أنه بعد افتتاح المنتزه المقرر في أغسطس المقبل، سيتمكن المواطنون والمقيمون والسياح من داخل وخارج المملكة من الحجز عن طريق مراكز الغوص المرخصة التي سيكون دورها تنظيم الرحلات للمنتزه.
وكشف خلال المؤتمر عن عمل هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن كثب مع ديار المحرق لتصميم وبناء مجسم بيت النوخذة الذي تصل مساحته إلى 900 متر مربع كجزء من المشروع، بهدف جذب السياح المهتمين برياضة الغوص مع الباحثين.
يذكر أنه على مدار الأشهر القليلة الماضية، قام فريق فني متخصص بتنفيذ الإجراءات المطلوبة استعدادًا لغمر الطائرة في مكانها المناسب بالقرب من منطقة المنتزه الواقعة في شمال مياه البحرين، والتي يبلغ عمقها حوالي 20 مترًا.