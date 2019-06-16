رياضة
الغوص السياحي بينبع ينطلق بمشاركة 50 غواصًا
ينبع – فهد الرفاعي :
انطلق يوم امس بشرم ينبع فعاليات مهرجان الغوص السياحي الذي ينظم من قبل هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة ينبع بمشاركة 50 غواصا في رحلة استكشافية للسفينة الغارقة “ايونا ” اضافة لعدد من المعارض المتخصصة عن الغوص بمشاركة عدد من الجهات البارزة منها هيئة السياحة والتراث الوطني وقيادة حرس الحدود والهيئة الملكية بينبع والهلال الاحمر ومراكز الغوص بالمحافظة.
وعبر محافظ ينبع رئيس لجنة تنمية السياحة سعد بن مرزوق السحيمي، عن سعادته بانطلاق فعاليات مهرجان الغوص السياحي بشرم ينبع , ودعى أهالي المحافظة وزارها للمشاركة بالفعاليات المتنوعة التي تقدمها اللجنة , والاطلاع على المعلومات العلمية التي تقدمها الجهات الرسمية والمراكز المعتمدة لرياضة الغوص وما يتعلق بها من نشاطات.
وأوضح محافظ ينبع أن هذا مهرجان الغوص السياحي تسعى لجنة تنمية السياحة بينبع من خلاله على ابراز الميز النسبية لمحافظة ينبع ومن ابرزها مواقع الغوص المميزة والتسويق لها على مستوى الخليج العربي وذلك من خلال اقامة الفعاليات ودعم مراكز الغوص من هلال مشاركتهم بمثل هذه الفعاليات.
وتبدأ فعاليات مهرجان الغوص السياحي يوميًّا من الساعة الخامسة عصرًا حتى الثانية عشرة ليلًا وتقدم العديد من الفعاليات منها مسرح البحر المفتوح ، والأمسيات الفنية، والمعارض المتخصصة بالغوص، وفعالية الغوص بتقنية الواقع الافتراضي، وبرنامج “اكتشف الأعماق”، والغواصة الزجاجية، وفعالية ريشة الأعماق، وورشة عمل لتصوير الأعماق، بالشراكة من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية.
يذكر ان ” ايونا ” سفينة نقل بضائع يونانية غرقت قبل أكثر من 30 عام على مقربة من ساحل مدينة ينبع غربي السعودية، وغرقت السفينة إثر اصطدامها بالشعب المرجانية، ولازالت السفينة بكامل معداتها ومقتنيات ملاحيها في المياه التي تغمر 60% من جسمها. ويقال أن السفينة بعد إفراغها لشحنتها من الإسمنت السائب في ميناء ينبع، جنحت عن الخط الملاحي، مما أدى إلى دخولها منطقة تكثر فيها الشعب المرجانية، وارتطمت بشعب يسمى (شعب البيوض)، وعلقت حتى الوقت الحاضر. لاحقا أطلق على منطقة الشعب المرجانية (شعب الباخرة) نسبة إلى الحادث.