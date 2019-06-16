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صور | خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الصديقة

منذ دقيقة واحدة
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تسلّم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة اليوم (الأحد)، أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الصديقة، سفراء معتمدين لدولهم لدى المملكة.

وتسلم الملك أوراق اعتماد كل من: سفير كازاخستان بيرك آيرن، وسفير الصين تشن وي تشينغ، وسفير الهند الدكتور أوصاف سعيد، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية جون أبي زيد.

ورحب خادم الحرمين بالسفراء في المملكة، وحملهم نقل تحياته لقادة دولهم، متمنياً لهم التوفيق في مهامهم لتعزيز وتنمية العلاقات بين المملكة ودولهم.

بدورهم، نقل السفراء تحيات قادة دولهم لخادم الحرمين الشريفين، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات بين بلدانهم والمملكة، والرقي بها في مختلف المجالات.

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