فيديو وصور | مقاتلات F- 15C سعودية وأمريكية تحلق في الخليج.. و”الدفاع” توضح أهداف المهمة

#فيديو_الدفاع

طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-١٥سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين وتهدف المهمة إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين. pic.twitter.com/lsUY7uvxwK

— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) June 16, 2019