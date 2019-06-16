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فيديو وصور | مقاتلات F- 15C سعودية وأمريكية تحلق في الخليج.. و”الدفاع” توضح أهداف المهمة

منذ دقيقة واحدة
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حلَّقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع “ف – ١٥ سي” في سماء الخليج العربي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز وبناء العمل العسكري المشترك بين الطرفين.

وأظهرت صور ومقطع فيديو المقاتلات وهي تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات التزود بالوقود في الجو، والتي تتبع للقوتين.

وقالت وزارة الدفاع إن المهمة تهدف للاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.

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