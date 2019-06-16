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فيديو وصور | مقاتلات F- 15C سعودية وأمريكية تحلق في الخليج.. و”الدفاع” توضح أهداف المهمة
حلَّقت مقاتلات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع “ف – ١٥ سي” في سماء الخليج العربي، وذلك ضمن الجهود الرامية لتعزيز وبناء العمل العسكري المشترك بين الطرفين.
وأظهرت صور ومقطع فيديو المقاتلات وهي تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي، تساندها طائرات التزود بالوقود في الجو، والتي تتبع للقوتين.
وقالت وزارة الدفاع إن المهمة تهدف للاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين.
#فيديو_الدفاع
طائرات #القوات_الجوية_الملكية_السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-١٥سي) تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين وتهدف المهمة إلى الإستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين. pic.twitter.com/lsUY7uvxwK
— وزارة الدفاع 🇸🇦 (@Mod_GovSa) June 16, 2019